Йодид калію — препарат проти радіації, чи можна пити його для профілактики

Йодид калію — препарат який може захистити від радіації, але нашкодити у разі використання в профілактичних цілях. Коли та в яких дозах приймати йодид калію, чим він небезпечний, читайте у матеріалі ТСН.ua

Росія на тлі ядерних погроз проводить термінову закупівлю калію йодиду. Цей препарат користується великим попитом і серед українців. Але лікарі попереджають про небезпеку завчасної йодної профілактики.

Йодид калію — для чого потрібний

Калію йодид — препарат для лікування захворювань щитоподібної залози. Йодид калію допомагає при дефіциті йоду в організмі, нормалізує синтез гормонів щитоподібної залози трийодтироніну (Т3) та тироксину (Т4). Він також нормалізує показники співвідношення Т3/Т4, пригнічуючи синтез тиреоїдних гормонів. Калію йодид знижує ризик розвитку раку та інших патологій щитоподібної залози, тобто захищає тільки щитоподібну залозу, але не захищає інші органи та тканини.

Йодид калію приймають для захисту щитоподібної залози при підвищеному радіаційному фоні та вживанні певних радіоактивних фармацевтичних препаратів. Речовина перешкоджає поглинанню радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою. Тобто препарат використовують для її захисту від впливу радіаційного опромінення, наприклад, при аваріях на атомних станціях, ядерному вибуху також.

Чому не можна приймати калій йодид для "профілактики"

Йодистий калій є засобом екстреної профілактики, який вводиться в організм лише за фактом радіаційної аварії та при впливі на людину радіоактивних ізотопів йоду. Як наголошує МОЗ, препарат потрібно пити лише за реальної небезпеки радіаційного зараження.

Пити таблетки йодиду калію з профілактичною метою заздалегідь неприпустимо, безсистемне приймання може призвести до порушень функцій щитоподібної залози, появі побічних симптомів.

Призначена лікарем схема приймання йодиду калію допоможе при дефіциті йоду в організмі, а при радіаційній небезпеці йодид калію приймається разово в момент самої радіаційної події. Одноразове введення йодовмісних препаратів та як наслідок тимчасова блокада функції щитоподібної залози практично не вплине на стані здоров'я дітей та дорослих.

Коли приймати калій йодид для захисту від радіації

Щоб випити йодид калію потрібно дочекатися офіційного оповіщення. Повідомлення надійде від органів влади та ДСНС по радіо, телебаченню на офіційних сайтах.

Оптимально прийняти йодид калію за 6 годин до радіаційного викиду, але через неможливість спрогнозувати таку ситуацію, таблетки допустимо випити протягом 6 годин від початку впливу радіоактивного йоду. Пізніше введення препарату є небезпечним для здоров'я. Екстрена профілактика йодидом калію здійснюється одноразово, якщо немає додаткових офіційних вказівок.

Дозування йодиду калію

За інформацією МОЗ пити йодид калію необхідно в залежності від віку:

немовлятам до одного місяця (дітям на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

дітям від одного місяця до трьох років – 32 мг,

від 3-х до 12 років – 62,5 мг,

підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним і матерям, що годують груддю - 125 мг

йодид калію

Кому йодид калію протипоказаний

Людям віком від 40 років не рекомендовано пити йодид калію, оскільки у цьому віці щитоподібна залоза перестає накопичувати радіоактивний йод.

Якщо жінка, старша за 40 років, вагітна або годує грудьми їй потрібно приймати йод. Під час вагітності та годування грудьми щитоподібна залоза жінки є активнішою, ніж у невагітних жінок, і кількість радіоактивного йоду, що поглинається, збільшується.

Людям із повністю видаленою щитоподібною залозою таблетки йоду приймати не слід. Якщо було часткове видалення, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.

Препарат протипоказаний при алергії на компоненти препарату, хворобах щитоподібної залози, дерматологічних захворюваннях.

Чи є альтернатива йодиду калію

Йодид калію не можна нічим замінити — популярні йодні розчини як то спиртовий розчин йоду, розчин Люголя, повідон-йоду, так і"народні" засоби профілактики як йодна сіточка, йодомарин, що часто використовуються при йододефіциті, не захистять щитівку у разі радіаційного зараження. Всі вони містять у сотні разів меншу дозу йоду, ніж необхідно для профілактики опромінення. Приймання зазначених препаратів в кращому випадку не принесе жодного ефекту, в гіршому ж – зашкодить (хімічні опіки ротової порожнини, стравоходу тощо).

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