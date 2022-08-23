Які сни попереджають про небезпеку, а які – про можливі хвороби

Наші сновидіння мають прямий зв'язок із підсвідомістю і часто попереджають про небезпеку та можливі хвороби. Які сни можуть попереджати про можливу небезпеку, а які – про хвороби, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Річ у тому, що уві сні наша підсвідомість та інтуїція не придушуються свідомістю, тому бажано не ігнорувати образи, які виникають уві сні та якими наша інтуїція натякає на можливу небезпеку. Адже через сновидіння підсвідомість «говорить» з нами. Але не прямо, а мовою символів.

Сни, що попереджають про небезпеку

Коли сниться, що випадають зуби . Зуби енергетично символізують захист людини та її соціальний статус. Співрозмовник із гнилими зубами викликає підсвідоме бажання триматися якомога далі. Тому сон, у якому ви втрачаєте зуби, може вказувати на неприємні зміни, хвороби та втрату поваги навколишніх. Втрата зубів із кров'ю натякає на хворобу родича чи сварку з близькою людиною, яка, найімовірніше, закінчиться розривом.

. Зуби енергетично символізують захист людини та її соціальний статус. Співрозмовник із гнилими зубами викликає підсвідоме бажання триматися якомога далі. Тому сон, у якому ви втрачаєте зуби, може вказувати на неприємні зміни, хвороби та втрату поваги навколишніх. Втрата зубів із кров'ю натякає на хворобу родича чи сварку з близькою людиною, яка, найімовірніше, закінчиться розривом. Смерч чи ураган . Образ сильного вітру завжди пов'язаний із кардинальними змінами та гнівом природи. Якщо наснився смерч, що несе руйнування, то це попередження про події, які ви не в змозі змінити. Якщо вітер, що приснився, не зруйнував вашу оселю і не завдав збитків, то ви, найімовірніше, хоча й опинитеся в небезпечній життєвій ситуації, та зможете уникнути небезпеки.

. Образ сильного вітру завжди пов'язаний із кардинальними змінами та гнівом природи. Якщо наснився смерч, що несе руйнування, то це попередження про події, які ви не в змозі змінити. Якщо вітер, що приснився, не зруйнував вашу оселю і не завдав збитків, то ви, найімовірніше, хоча й опинитеся в небезпечній життєвій ситуації, та зможете уникнути небезпеки. Розлита вода на підлозі. Водний потік – це символ стабільної сильної енергетики, тому навіть якщо сниться бурхлива гірська річка, це ще не означає небезпеку. А от якщо сниться розлита вода на підлозі в приміщенні або будинок, що наповнюється водою, то, найімовірніше, можна очікувати великих сліз.

Водний потік – це символ стабільної сильної енергетики, тому навіть якщо сниться бурхлива гірська річка, це ще не означає небезпеку. А от якщо сниться розлита вода на підлозі в приміщенні або будинок, що наповнюється водою, то, найімовірніше, можна очікувати великих сліз. Хижі дикі тварини . Хижаки символізують велику та некеровану силу, яка залежить від емоцій та непідвладна логіці. Напад хижих тварин уві сні – це пряме попередження про фізичну загрозу вашому здоров'ю.

. Хижаки символізують велику та некеровану силу, яка залежить від емоцій та непідвладна логіці. Напад хижих тварин уві сні – це пряме попередження про фізичну загрозу вашому здоров'ю. Полум'я, пожежа, вибухи. Вогонь, як відомо, найнепередбачуваніша і найяскравіша стихія. Енергетика вогню зачаровує, але до цього захоплення потрібно ставитися з розумною обережністю. Якщо вам сниться некерована стихія вогню, пожежа чи вибухи, це говорить про небезпеку матеріальних втрат.

Вогонь, як відомо, найнепередбачуваніша і найяскравіша стихія. Енергетика вогню зачаровує, але до цього захоплення потрібно ставитися з розумною обережністю. Якщо вам сниться некерована стихія вогню, пожежа чи вибухи, це говорить про небезпеку матеріальних втрат. До чого сняться мертві дерева та зів'ялі квіти. Здоров'я, довге життя та стійкість зазвичай асоціюються з рослинами. А от мертві дерева з гнилим чи засохлим корінням, зів'ялі або висохлі рослини, особливо квіти, найчастіше сняться до хвороб, невдач і втрат.

Які сни можуть попереджати про хвороби

Якщо часто сняться погоні, переслідування, падіння з великої висоти, найімовірніше, у вас п роблеми з серцево-судинною системою. Страшні сни змушують прокидатися сердечників у холодному поту.

Страшні сни змушують прокидатися сердечників у холодному поту. Сни про природні катастрофи, обвалення будинків, де люди або їхні рідні опиняються під завалами, характерні для гіпертоніків. Можуть снитися військові дії, теракти. Для їхніх сновидінь характерні тривожність та уривчастість, сни можуть супроводжуватися свистом, закладенням вух.

Можуть снитися військові дії, теракти. Для їхніх сновидінь характерні тривожність та уривчастість, сни можуть супроводжуватися свистом, закладенням вух. Якщо людині сниться, що її душать, або вона опинилася в приміщенні без повітря, або засипана землею – це попереджає про проблему з легенями або астму . Ще характерний, особливо для астматиків, сон про те, що хтось важкий сів їм на груди.

. Ще характерний, особливо для астматиків, сон про те, що хтось важкий сів їм на груди. Якщо сниться тухла риба, м'ясо, отруєні овочі або втрата зубів під час їди, найімовірніше, це через проблеми зі шлунком. Для таких людей характерне пробудження з погіршенням самопочуття та нудотою.

Для таких людей характерне пробудження з погіршенням самопочуття та нудотою. В разі захворювань печінки можуть снитися бійки або ножові поранення, велика втрата крові та відчуватися присмак гіркоти в роті.

можуть снитися бійки або ножові поранення, велика втрата крові та відчуватися присмак гіркоти в роті. Темні ліси або приміщення без вікон і виходу сняться до сильної депресії. Про сильний стрес свідчать сни, в яких людина ходить нескінченними тунелями, галереями кімнат або лабіринтами. Про сильні переживання та депресію сигналізують сни з власним похороном, прогулянки в повній темряві.

Про сильний стрес свідчать сни, в яких людина ходить нескінченними тунелями, галереями кімнат або лабіринтами. Про сильні переживання та депресію сигналізують сни з власним похороном, прогулянки в повній темряві. Про виснаження нервової системи говорять сни з непереборними перешкодами. Якщо в снах людина зустрічається з непереборними перешкодами, наприклад, просто перед носом різко зачиняються двері, їде останній поїзд, останній вагон, яма, з якої людина не може вибратися навіть за допомогою інших людей, найімовірніше, це свідчить про виснаження нервової системи та про серйозні неврози.

Попри всі значення снів, майте на увазі, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками, а передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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