Між Аргентиною та NASA розгорівся скандал через знімок

Космічна агенція NASA опублікувала супутниковий знімок Мальвінських островів. Однак не саме фото обурило уряд Аргентини, а формулювання підпису — "біля узбережжя Аргентини".

Про це пише Express.

Влада країни одразу відреагувала, мовляв, подібне формулювання передбачає, що Фолклендські острови не є частиною країни, а лише сусідять з нею.

Фолклендські острови, які ще називають Мальвінськими островами, є групою, що складається з понад 700 островів, розташованих приблизно за 500 кілометрів на схід від півдня Аргентини,

На фото космічного агентства зображено поширення фітопланктону в Атлантичному океані, воно було зроблене 21 листопада 2022 року за допомогою приладу MODIS на борту супутника NASA Terra.

Своїм фото NASA хотіло показати "яскраві кольори, що освітлюють океан", викликані величезними популяціями мікроскопічних рослинноподібних організмів. Цілком ймовірно, що підпис був зроблений ненавмисно, але, позначивши Мальвінські острови, розташовані в південній частині Атлантичного океану, як "біля узбережжя", NASA, не бажаючи того, приєдналося до ворожнечі за суверенітет островів.

Під постом космічного агентства одразу з'явилися користувачі, які порадили співробітникам NASA розібратися в історії "війни та колонізації країнами".

Фантастика, що стане реальністю: в NASA задумали неймовірне!

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