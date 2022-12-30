Между Аргентиной и NASA разгорелся скандал из-за снимка

Космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Мальвинских островов. Однако не само фото возмутило правительство Аргентины, а формулировка подписи — "у побережья Аргентины".

Об этом пишет Express.

Власти страны сразу отреагировали, мол, подобная формулировка предполагает, что Фолклендские острова не являются частью страны, а соседствуют с ней.

Фолклендские острова, которые еще называют Мальвинскими, являются группой, состоящей из более 700 островов, расположенных примерно в 500 километрах к востоку от юга Аргентины.

На фото космического агентства изображено распространение фитопланктона в Атлантическом океане, оно было сделано 21 ноября 2022 года с помощью прибора MODIS на борту спутника NASA Terra.

Своим фото NASA хотело показать "яркие цвета, освещающие океан", вызванные огромными популяциями микроскопических растительновидных организмов. По всей вероятности, подпись была сделана нечаянно, но, обозначив Мальвинские острова, расположенные в южной части Атлантического океана, как "у побережья", NASA, не желая того, присоединилось к вражде за суверенитет островов.

Под постом космического агентства сразу появились пользователи, посоветовавшие сотрудникам NASA разобраться в истории "войны и колонизации по странам".

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