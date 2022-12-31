Обломки ракет упали еще в одном райне Киева: фото последствий

На Святошино обошлось без пострадавших.
В Киеве во время воздушной тревоги в субботу, 31 декабря, обломки ракет рухнули также в Святошинском районе.
Фото показал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Обломки ракеты упали на стадион "Темп". Значительных повреждений нет. Без пострадавших", — написал он.
Также известно, что обломки от российских ракет упали на гостиницу и дворец "Украина". Помещения повреждены.
Атака на Киев 31 декабря
В Киеве тревогу объявили в 12.49. Раздались взрывы. Их подтвердили в мэрии. В ОВА сообщили о работе ПВО в области.
Взрывы произошли в трех районах города: Соломенском, Печерском и Голосеевском. По последним данным, в результате атаки одна жертва — это 70-летний мужчина.
Во время ракетной атаки на Киев ранен журналист из Японии. Его госпитализировали, оказывают помощь медики.
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