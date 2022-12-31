Ракетный удар по Киеву: погиб один человек

В Киеве во время ракетной атаки в субботу, 31 декабря, погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Несколько пострадавших", — говорится в сообщении городского головы.

Также травмированы три человека. Медики госпитализируют пострадавших женщин. По словам мэра, спасатели работают на местах взрывов. Также двоих мужчин медики госпитализируют с места взрыва в Соломенском районе. Также двоих мужчин медики госпитализируют с места взрыва.

Кстати, отмечается, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе. В ОП отмечали, что обломки ракеты попали в частный дом.

Напомним, во время воздушной тревоги 31 декабря взрывы прогремели в трех районах города : Соломенском, Печерском и Голосеевском.

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