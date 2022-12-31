Кім підтвердив ракетні удари по Миколаєву, є постраждалі

Росія атакувала ракетами Миколаїв.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що у суботу, 31 грудня, внаслідок масованої атаки окупантів є "прильоти" у місті. Внаслідок атаки постражали цивільні люди.
Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, внаслідок влучання зайнялась пожежа, виїхали чотири наряди МНС.
"Наразі внаслідок обстрілу Миколаєва відомо про двох поранених, один з них – важкий", - розповів очільник ОВА.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також підтвердив ракетну атаку по місту.
"У результаті прильотів, в одному з районів міста виникла пожежа. Є пошкодження житлових будинків. За попередньою інформацією, є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Масована ракетна атака України 31 грудня
У суботу, 31 грудня, по всій території України оголошена повітряна тривога. У Київській області та інших регіонах ППО збивають російські ракети.
Перед цим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.
Через загрозу ударів "Укренерго" запроваджує екстрене відключення світла у низці областей. Превентивне відключення електроенергії запроваджують, щоб у разі ударів по енергетичних об'єктах зменшити пошкодження.
У Києві під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському.
У Хмельницькій області пролунали вибухи, а місто атакували ракетами.
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