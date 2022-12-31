Ким подтвердил ракетные удары по Николаеву, есть пострадавшие

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что в субботу, 31 декабря, в результате массированной атаки оккупантов есть "прилеты" в городе. В результате атаки пострадали люди.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, в результате попадания занялся пожар, выехали четыре наряда МЧС.

"В результате обстрела Николаева известно о двух раненых, один из них – тяжелый", - рассказал глава ОВА.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также подтвердил ракетную атаку по городу.

"В результате прилетов, в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов. По предварительной информации, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Массированная ракетная атака Украины 31 декабря

В субботу, 31 декабря, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киевской области и других регионах ПВО сбивают российские ракеты.

Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.

Из-за угрозы ударов "Укрэнерго" вводит экстренное отключение света в ряде областей. Превентивное отключение электроэнергии вводят, чтобы при ударах по энергетическим объектам уменьшить повреждения.

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги 31 декабря взрывы прогремели в трех районах города: Соломенском, Печерском и Голосеевском.

В Хмельницкой области раздались взрывы, а город атаковали ракетами.

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