В Хмельницкой области прогремели взрывы, а город атаковали ракетами

Сегодня, 31 декабря, в Хмельницкой области прогремели взрывы.

"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! Детали со временем", — написал глава ОВА Хмельницкой области Сергей Гамалий.

Кроме того, Кирилл Тимошенко сообщил, что Хмельницкий атаковали ракетами. По предварительным данным, ранены два человека.

На сегодняшний день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются во всех областях.

Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.

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