В Хмельницкой области прогремели взрывы, а город атаковали ракетами

Власти подтвердили вражеские прилеты в Хмельницкой области.
Сегодня, 31 декабря, в Хмельницкой области прогремели взрывы.
"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! Детали со временем", — написал глава ОВА Хмельницкой области Сергей Гамалий.
Кроме того, Кирилл Тимошенко сообщил, что Хмельницкий атаковали ракетами. По предварительным данным, ранены два человека.
На сегодняшний день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются во всех областях.
Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.
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