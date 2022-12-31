Ким сообщил об атаке РФ: объявлена воздушная тревога

В Украине сообщили о пусках ракет 31 декабря.
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.
"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет", — написал он в Телеграмм.
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 12:35. Об угрозе ударов предупредили в южных, восточных, центральных и северных областях.
"Вижу первую (ракету - ред.), не ошибся, а жаль", - написал он позже.
Ранее британская разведка предупредила, что россияне могут осуществить очередные масштабные ракетные обстрелы Украины на новогодние праздники, чтобы подорвать моральный дух украинцев.
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