Украина – на втором месте в этом рейтинге, а на третьем месте – Турция.

Россия остается самой опасной страной в Европе для журналистов. За последние 20 лет их погибло больше всего – 25 человек.

Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".

Украина на втором месте в этом рейтинге: с 24 февраля погибли восемь журналистов. За предыдущие 19 лет — 12.

На третьем месте – Турция.

Франция заняла четвертое место с наибольшим количеством жертв из-за теракта в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в 2015 году.

В этом году по всему миру погибли 57 журналистов, 533 задержали, 65 взяли в заложники, а 49 числятся пропавшими без вести.

С 2003 года, когда существуют "Репортеры без границ", в мире погибли 1668 журналистов.

Напомним, португальские журналисты попали под обстрел оккупантов в Николаевской области.

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