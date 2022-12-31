Украина – на втором месте в этом рейтинге, а на третьем месте – Турция.
Россия остается самой опасной страной в Европе для журналистов. За последние 20 лет их погибло больше всего – 25 человек.
Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".
Украина на втором месте в этом рейтинге: с 24 февраля погибли восемь журналистов. За предыдущие 19 лет — 12.
На третьем месте – Турция.
Франция заняла четвертое место с наибольшим количеством жертв из-за теракта в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в 2015 году.
В этом году по всему миру погибли 57 журналистов, 533 задержали, 65 взяли в заложники, а 49 числятся пропавшими без вести.
С 2003 года, когда существуют "Репортеры без границ", в мире погибли 1668 журналистов.
Напомним, португальские журналисты попали под обстрел оккупантов в Николаевской области.
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