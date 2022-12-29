Самых дешевых в мире ударных дронов Punisher увеличилось в ВСУ, там обещают "бавовну" в ближайшее время

Точность поражения разными снарядами, у него такая же, как и у заграничных дронов-камикадзе.

Невидимый и маневренный и может залетать глубоко в тыл к врагу и создавать красивую "бавовну" — это самый дешевый в мир ударный дрон украинского сорта Punisher, говориться в ТСН.

На несколько таких птиц телеграмм канал «Оперативный ВСУ» организовал украинцев, которые быстро надонатили необходимую сумму. Сегодня эти ударные беспилотники уже передали нашим лучшим боевым подразделениям, которые готовы устраивать оккупантам смертельные фейерверки.

Дрон Punisher, переводимый как «Каратель», наказывает малозаметно, как для радаров, так и для человеческого слуха. “Он не имеет теплового следа из-за своей электрической установки, у него не возводятся ракеты, например, с инфракрасной наводкой. Он тих, его не слышно даже на высоте 200 метров. Но учитывая, что для него рабочая высота для сброса — это 400 и обнаружить на слух его почти невозможно даже в безветренную ночь”, — говорят в компании производителю.

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Поэтому и в безветренную ночь он залетает аж на 45 километров в тыл к оккупантам, выполняет задание и тихонько возвращается к нашим воинам за новыми уже подписанными снарядами от донатеров. "Вопрос нанесения повторного удара это 3 мин в смену маршрута и перезарядку — замена аккума, установить новую бомбу, то есть вернулся, 3 минуты и снова в полет", — отмечает инструктор по подготовке управления ударными дронами Петр.

В подтверждение того, что этот ударный дрон уже наделал много полезных дел в тылу рашистов, военные периодически демонстрируют украинцам боевые выходы "Панишеров".

Точность поражения разными снарядами, у него такая же, как и у заграничных дронов-камикадзе. Но наш, украинский, в десятки раз дешевле. Более того, на сегодняшний день «Каратель» считается самым экономным многократным удачным дроном в мире.

“Со всеми компонентами он стоит в пределах 20 тысяч долларов. Стоимость выполнения миссии стоит 100 долларов. Если сравнивать с зарубежными дронами-камикадзе, где самый дешевый может работать на расстояние всего 5 километров, стоит 20 тысяч, а те, которые могут работать на расстояние 15 км, стоят — 60, то когда мы говорим о нашей концепции, которая может нанести удар на 45 километров и стоимость этого удара будет 100 долларов, нам кажется мы сделали экономически эффективное решение”, — говорит сотрудник компании по производству ударных дронов Максим Субботин.

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После очередных тестов Вооруженные силы получили эти ударные дроны и уже в ближайшее время порадуют украинцев. «Я думаю, что хлопок именно из этих беспилотных летательных ударных аппаратов мы очень скоро увидим. Также я от имени командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Наева объявлю благодарность народу Украины, которые собирают средства именно на эти беспилотные летательные аппараты”, — говорит офицер командования объединенных сил ВСУ Анатолий Штефан.

На каких направлениях, ударные дроны помогут зачистить территорию от оккупантов, военные, конечно, в целях безопасности, не говорят. Но обещают, что с завтрашнего дня случаев "бавовны" будет увеличиваться.

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