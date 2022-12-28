Переброска стратегической авиации в РФ: эксперт — о том, повлияет ли это на ракетные обстрелы Украины

У РФ есть немного аэродромов, которые могут обслуживать стратегическую авиацию.

Россия может перебазировать свою стратегическую авиацию из Энгельса в глубь страны, поскольку оккупанты могут ракетами обстреливать Украину из далекого тыла.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На сегодняшний день большинство российских аэродромов, которые можно использовать для нанесения ударов по территории Украины, они расположены в примерно тысяче километров от границы. На сегодняшний день они могут использовать базу в Украинке, которая размещена фактически в 6 тыс. км от Украины. Есть другие базы — советская "Гавань", "Белая", которая в 4500 км от границы с Украиной. Но та же база Украинка имеет техническое состояние, чтобы обеспечивать обслуживание российской стратегической авиации. Состояние других баз неудовлетворительное. Есть еще база "Оленья", она на севере, где есть определенные температурные условия, которые могут повлиять на эти самолеты. Увидим, что выберут россияне. Оккупанты используют ракеты для ударов по территории Украины дальностью 5000 км, а потому они могут производить пуски с глубокого тыла", — пояснил Коваленко.

Взрывы на авиабазе "Энгельс" в РФ

В ночь на 26 декабря на российской авиабазе "Энгельс" второй раз через месяц раздались взрывы. В РФ заявили, что их базу атаковали неизвестные дроны.

После этого Россия передислоцировала стратегическую авиацию на другие аэродромы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что стратегических бомбардировщиков, которые были бы исправны и могли атаковать Украину, в России осталось не так много и их достанут даже на новом месте.

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