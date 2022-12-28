Местным жителям следует соблюдать осторожность и позаботиться о собственной безопасности.

Сегодня вечером, 28 декабря, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом информируют местные Телеграммы-каналы.

Сообщения о взрывах в городе появились в соцсетях примерно в 20:30.

В городе необъявлена воздушная тревога. Местным жителям следует соблюдать осторожность и позаботиться о собственной безопасности.

Обстрел Херсонщины

За минувшие сутки, 27 декабря, российские оккупанты 50 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Город Херсон россияне атаковали 23 раза.

В среду, 28 декабря, российские войска обстреляли село Кизомис в Херсонской области. В результате вражеской атаки ранены местные жители, среди них — ребенок.

Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация в последние дни очень напряженная, поэтому херсонцам местные власти советуют эвакуироваться.

Читайте также: