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У Херсоні пролунали вибухи

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
1851
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Місцевим жителям варто бути обережними і подбати про власну безпеку.

Сьогодні ввечері, 28 грудня, в Херсоні пролунали вибухи.

Про це інформують місцеві Телеграм-канали.

Повідомлення про вибухи в місті з'явилися в соцмережах приблизно о 20:30.

Наразі в місті неоголошена повітряна тривога. Місцевим жителям варто бути обережними і подбати про власну безпеку.

Обстріл Херсонщини

За минулу добу, 27 грудня, російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Місто Херсон росіяни атакували 23 рази.

У середу, 28 грудня, російські війська обстріляли село Кізомис на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки є поранені місцеві мешканці, серед них - дитина.

Ворожі обстріли у звільненому Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена, тож херсонцям місцева влада радить евакуюватися.

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Дата публікації
Перегляди
1851
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