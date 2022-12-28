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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: троє постраждалих

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: троє постраждалих

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Серед потерпілих є дитина.

У середу, 28 грудня, російські війська обстріляли село Кізомис на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки є поранені місцеві мешканці. 

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

За його словами, поранено отримали троє людей. Їх усіх шпиталзували до медзакладу. Серед постражалих є 14-річна дитина. У неї мінно-вибухова травма.

Нагадаємо, ввечері 27 грудня російська армія обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні.  У медзакладі було 5 жінок, які народили. До атаки лікарі встигли провести кесарів розтин. Врятувало і лікарів, і породіль те, що вони перебували в укриттях. 

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Дата публікації
Перегляди
55
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