Гурт TVORCHI офіційно став представником України на "Євробаченні-2023"

Електронний дует TVORCHI офіційно став представником України на конкурсі "Євробачення-2023", який наступного року відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія.

Так, Суспільне Мовлення підписало з гуртом необхідний договір. Про це йдеться на офіційній сторінці суспільного мовника в Instagram:

"Суспільне Мовлення підписало договір з переможцем Національного відбору на "Євробачення-2023", гуртом TVORCHI на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2023", фінал якого відбудеться 13 травня у Великій Британії", - сказано у повідомленні.

TVORCHI / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

TVORCHI / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, що гурт TVORCHI здобув перемогу на нацвідборі на "Євробачення-2023", і вже наступного року представить Україну на міжнародній музичній першості у Ліверпулі. Зазначимо, що конкурсант від України візьме участь одразу у фіналі конкурсу. За правилами пісенного змагання, та країна, представник якої переміг минулоріч, автоматично проходить у фінал.

Як відомо, цього року на "Євробаченні-2022" перемогу для України здобув гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Та через повномасштабне вторгнення рф до України організатори конкурсу були змушені відмовитися від проведення конкурсу наступного року в Україні у цілях безпеки. Тож було вирішено, що музичне змагання відбудеться у Великій Британії, представник якої на конкурсі 2022-го року посів друге місце.

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