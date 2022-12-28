В Одесі розпочався демонтаж пам’ятника Катерині II

Навколо пам’ятника вже почали розбирати раніше встановлене огородження.

В Одесі у середу вранці, 28 грудня, розпочався демонтаж пам’ятника Катерині II на однойменній площі в центрі міста.

Про це повідомляє "Думська".

Як пише видання, рух транспорту на площі перекрито. Комунальники почали підготовку до демонтажу, вони розбирають нещодавне зведене навколо пам'ятника огородження. На місці перебуває велика кількість охорони.

Протести проти пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в Одесі заговорили про демонтаж монумента російській імператриці Катерині ІІ. Активісти почали проводити перфоманси з вимогою демонтувати його.

На початку листопада в Одесі пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет. Біля меморіалу розмістили оголошення про те, що пам'ятник російській імператриці готують до демонтажу.

В Одесі провели голосування – більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

У середу, 30 листопада, міська рада Одеси проголосувала за демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси" – імператриці Катерині ІІ та полководцю Олександру Суворову. Статую імператриці передадуть Одеському художньому музею, інші пам’ятники – передадуть до муніципального музею особистих колекцій ім. Блещунова.

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