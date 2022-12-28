У Курській області РФ на міні підірвався БТР з російськими прикордонниками

У Курській області РФ на міні підірвалися двоє співробітників прикордонного управління російської ФСБ.
У районі пункту пропуску "Крупець" 27 грудня наїхав на міну БТР із прикордонниками. Внаслідок інциденту є двоє поранених.
Про це повідомляє опозиційний Телеграм-канал ASTRA з посиланням на власні джерела.
Наразі відомо, що ворожий БТР із прикордонниками наїхав на міну. Внаслідок цього поранення отримали два співробітники ПУ ФСБ у Курській області. Їх доправили до Рильської центральної районної лікарні у Курській області.
Слід зазначити, що інцидент відбувся у прикордонній зоні з Сумською областю України.
Нагадаємо, 10 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині двоє підлітків підірвалися на снаряді, обидва отримали травми та перебувають у лікарні.
Читайте також:
- Британський генерал заявив, що Захід має готуватися до стримування Росії: довіру було остаточно втрачено
- Росія прямує до ізоляції: як від Путіна і агресорів відвернувся весь світ
- У Росії сімейна пара пенсіонерів намагалася підпалити військкомат (відео)