У Курській області РФ на міні підірвався БТР з російськими прикордонниками

У Курській області РФ на міні підірвалися двоє співробітників прикордонного управління російської ФСБ.

У районі пункту пропуску "Крупець" 27 грудня наїхав на міну БТР із прикордонниками. Внаслідок інциденту є двоє поранених.

Про це повідомляє опозиційний Телеграм-канал ASTRA з посиланням на власні джерела.

Наразі відомо, що ворожий БТР із прикордонниками наїхав на міну. Внаслідок цього поранення отримали два співробітники ПУ ФСБ у Курській області. Їх доправили до Рильської центральної районної лікарні у Курській області.

Слід зазначити, що інцидент відбувся у прикордонній зоні з Сумською областю України.

Нагадаємо, 10 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині двоє підлітків підірвалися на снаряді, обидва отримали травми та перебувають у лікарні.

Читайте також: