В окупованому Маріуполі двоє підлітків підірвалися на снаряді

У Маріуполі зранку пролунали два потужні вибухи в районі вул. Курчатова.

У суботу вранці, 10 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині двоє підлітків підірвалися на снаряді, обидва отримали травми та перебувають у лікарні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, в районі вулиці Курчатова в Маріуполі сьогодні вранці пролунали два потужні вибухи.

"На жаль, сумна причина. Перший вибух – підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. На щастя - живі, загрози життю немає, однак обидва в лікарні з травмами. Просто дивом залишились живі. Другий вибух – ланцюгова реакція першого вибуху", - розповів Андрющенко.

Окрім цього, він також додав, що в Маріуполі розмінування де-факто зупинено, а бомби, снаряди та міни у кращому випадку просто помарковано стрічками.

Мінна небезпека в Україні

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