На Харківщині автівка з людьми підірвалась на міні – вони загинули (фото)

У Харківській області двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій.

В Ізюмському районі на Харківщині у четвер, 1 грудня, двоє чоловіків 59 та 44 років на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій – в результаті вибуху вони загинули на місці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"До відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі "ВАЗ 2106" та зв'язок з ними зник", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, чоловіки загинули.

У поліції зазначили, що територія, де сталася трагедія, протягом кількох місяців перебувала під контролем збройних сил Російської Федерації.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером "101" або дзвонити на лінію "102".

Мінна небезпека в Україні

Станом на кінець листопада в Україні потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети було близько 175 тисяч квадратних кілометрів територій.

Українців закликають бути уважними та обережними, особливо тих громадян, які повернулись на нещодавно звільнені території, адже там мінна небезпека надзвичайно висока.

Так, на початку грудня на Херсонщині двоє чоловіків в авто підірвалися на міні – один з них загинув.

У Сумській області на ворожій міні підірвався комбайн.

На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах.

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