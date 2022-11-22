У Харківській області на міні підірвався чоловік: загинув на місці

У селі Пришиб на Харківщині на міні підірвався 50-річний чоловік. Він загинув на місці. В області досі залишається високою мінна небезпека. За добу лквідували ще 122 вибухонебезпечних предмети.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська продовжують атакувати область з артилерії, РСЗВ та такет. Напередодні, 21 листопада, близько 21:00 окупанти ракетами вдарили по Чугуєву. Внаслідк ворожої атаки пошкоджено двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Вчора також окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Росіяни вдарили по житловому сектору. Поранено двоє людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік.

Нагадаємо, від початку військового широкомасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 6,5 тисячі мирних жителів, повідомляє Управління ООН з прав людини. Поранено понад десять тисяч.

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