В ООН назвали кількість вбитих Росією мирних українців від 24 лютого

Від початку військового широкомасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 6,5 тисячі мирних жителів.

Про це повідомляє Управління ООН з прав людини.

"З 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад РФ на Україну, до 20 листопада 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 16 784 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 6 595 загиблих і 10 189 поранених", - зазначається в документі.

Зазначається, що серед загиблих: 2575 чоловіків, 1767 жінок, 172 дівчинки та 206 хлопчиків, а також 37 дітей та 1838 дорослих, стать яких поки невідома. Серед 10 189 поранених: 2 212 чоловіків, 1 579 жінок, 211 дівчат і 299 хлопчиків, а також 245 дітей і 5 643 дорослих, стать яких поки невідома.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження", - наголосили в УВКПЛ ООН.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 272-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

ЗСУ продовжують контрнаступ та звільняють окуповані населені пукти, де після деокупації весь світ бачить наслідки дій вороги та воєнні злочини РФ проти мирного населення. Зокрема, і масові поховання.

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