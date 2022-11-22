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Американський сенатор пояснив, чому Путін вже програв війну в Україні

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Американський сенатор пояснив, чому Путін вже програв війну в Україні

Фото: Associated Press

На думку сенатора війна ще триватиме деякий час

Російський диктатор Володимир Путін вже програв війну проти України і ніколи не зможе досягти своїх цілей, тому шо українці будуть до смерті відстоювати свою землю.

Про це у своєму інтервʼю заявив голова республіканського крила комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш, пише ЄП.

Він заявив, що українці вже вразили весь світ своєю рішучістю відстоювати власну незалежність. Сенатор впевнений, шо Путін вже програв війну і шукає можливість вийти з усього цього.

Ріш висловив думку, що війна ще продовжуватиметься деякий час.

Сенатор додав, що наразі країни Заходу повинні допомогти українцям захистити небо над країною, оскільки у двобої на землі росіяни вже програли.

Нагадаємо, раніше посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що у США обговорюють ініціативу створення трибуналу для покарання РФ.

Також ми інформували, що Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу для Путіна

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Дата публікації
Перегляди
1791
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