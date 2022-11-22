Інтимний пінсинг: що потрібно знати

За різними даними, у світі до 2% жінок мають інтимний пірсинг.

Такий пірсинг – не витребенька сучасності, про нього писали ще в «Камасутрі», натякаючи, що він може вплинути на якість сексуального життя.

Інтимний пірсинг: що важливо знати?

Важливо: коли ми кажемо про інтимний пірсинг, йдеться не тільки про проколоті соски. Інтимний пірсинг може бути будь-де на геніталіях: клітор, статеві губи, головка члена, вуздечка члена тощо.

Навіщо це взагалі робити?

для краси.

для посилення почуттів.

для повернення контролю над своїм тілом (іноді це спрацьовує терапевтично після психологічних травм)

Що я маю знати до процедури?

Потрібно порадитись із лікарем

Це трохи складніше, ніж просто косметична процедура, тому попередньо потрібна консультація лікаря. Можливо, в тебе є стани, при яких деякі зони проколювати не можна.

Залежно від типу пірсингу місце проколу загоюється від 4 тижнів до 6 місяців. Наприклад, «принц Альберт» (найпоширеніший серед чоловіків тип пірсингу) загоюється від 4 до 12 тижнів. Вертикальний пірсинг каптура клітора (найпопулярніший тип у жінок) загоюється 6-8 тижнів. І на період загоєння – жодних басейнів чи купання будь-де, окрім власного душу.

Радять знімати прикраси лише в разі крайньої потреби, адже проколи здебільшого швидко заростають.

В ідеалі, місце для пірсингу продумати так, щоб він не заважав використовувати презерватив, не загрожував його порвати.

Також читайте Неможливо не помітити: Белла Торн блиснула на вулицях Мілана пірсингом сосків

Також потрібно врахувати, щоб прикраса не травмувала нічого під час збудження (особливо пенісу, адже він фізично збільшується), не чіплялась за спідню білизну та не заважала сечовипусканню.

Можлива алергія на метали, адже інтимні прикраси виготовляють із різних матеріалів (золото, платина, спеціального пластику, медичного титану тощо). Буде неприємно, якщо ти дізнаєшся про алергію вже після проколу.

Знайди хорошого майстра

Наприклад, для 90% жінок анатомічно недоступний прокол клітора. Майстер має порадити тобі як краще, врахувавши показання лікаря, а не просто виконати забаганку.

Стерильність, досвід, сертифікати про навчання саме інтимному пірсингу, уважність до твоєї фізіології – is a must! Майстер має детально пояснити процедуру догляду після проколу! А ти маєш СУВОРО його дотримуватись.

Якщо ви хочете прикрасити якось свої геніталії, але не наважуєтесь на пірсинг, спробуйте щось менш інвазивне:

інтимні стрижки, фарбування;

тимчасове тату;

ваджаззлінг (прикраса зони бікіні стразами, блискітками, глітером і навіть кристалами Саровські)

Все це тимчасові види прикрас для інтимних зон. І можливо, вони допоможуть тобі наважитись на пірсинг або дадуть зрозуміти, що це не твоє.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що дівчина зробила пірсинг з 3200 дірок заради рекорду.

Читайте також:

У Ріо-де-Жанейро на фестиваль тату зібралися десятки тисяч любителів татуажу та пірсингу