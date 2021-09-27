Учасниця "Танців" Заріцька зізналась, що має пірсинг в інтимному місці

Зірка говорить, що їй не було боляче робити пірсинг.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька у четвертому прямому ефірі "Танців з зірками" поділилася пікантними подробицями.

Артистка зізналась, що має пірсинг в інтиму місці. Олександра говорить, що їй не було боляче це робити.

"Я дуже попрошу на цій секунді вимкнути телевізор мою сім'ю. В мене є пірсинг в грудях. Мені не було боляче. Мені було навіть трішки приємно", - поділилася зірка.

Виконавиця говорить, що пірсинг та татуювання додають їй впевненості. Саме так вона більше подобається самій собі.

До речі, у четвертому прямому ефіру Олександра у відвертому вбранні станцювала сексуальну румбу. Вона навіть під час виступу поцілувалась зі своїм партнером.

"Це феєрично. Найсексуальніша румба та виклик для всіх пар", - прокоментувала виступ Катерина Кухар.

Судді оцінили її танець в 30 балів.

Нагадаємо, раніше Джамала в мінісукні перевтілилась в сексуальну білявку та відверто станцювала. Артистка продемонструвала ча-ча-ча.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання