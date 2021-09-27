Учасниця "Танців" Заріцька зізналась, що має пірсинг в інтимному місці

Зірка говорить, що їй не було боляче робити пірсинг.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька у четвертому прямому ефірі "Танців з зірками" поділилася пікантними подробицями.
Артистка зізналась, що має пірсинг в інтиму місці. Олександра говорить, що їй не було боляче це робити.
"Я дуже попрошу на цій секунді вимкнути телевізор мою сім'ю. В мене є пірсинг в грудях. Мені не було боляче. Мені було навіть трішки приємно", - поділилася зірка.
Виконавиця говорить, що пірсинг та татуювання додають їй впевненості. Саме так вона більше подобається самій собі.
До речі, у четвертому прямому ефіру Олександра у відвертому вбранні станцювала сексуальну румбу. Вона навіть під час виступу поцілувалась зі своїм партнером.
"Це феєрично. Найсексуальніша румба та виклик для всіх пар", - прокоментувала виступ Катерина Кухар.
Судді оцінили її танець в 30 балів.
Нагадаємо, раніше Джамала в мінісукні перевтілилась в сексуальну білявку та відверто станцювала. Артистка продемонструвала ча-ча-ча.