Участница "Танцев" Зарицкая призналась, что у нее есть пирсинг в интимном месте

Звезда говорит, что ей не было больно делать пирсинг.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами" поделилась пикантными подробностями.
Артистка призналась, что у нее есть пирсинг в интиму месте. Александра говорит, что ей не было больно это делать.
"Я очень попрошу на этой секунде выключить телевизор моей семьи. У меня есть пирсинг в груди. Мне не было больно. Мне было даже немного приятно", — поделилась звезда.
Исполнительница говорит, что пирсинг и татуировки придают ей уверенности. Именно так она больше нравится самой себе.
Кстати, в четвертом прямом эфире Александра в откровенном наряде станцевала сексуальную румбу. Она даже во время выступления поцеловалась со своим партнером.
"Это феерично. Сексуальная румба и вызов для всех пар", — прокомментировала выступление Екатерина Кухар.
Судьи оценили ее танец в 30 баллов.
Напомним, ранее Джамала в мини-платье перевоплотилась в сексуальную блондинку и откровенно станцевала. Артистка продемонстрировала ча-ча-ча.