Участница "Танцев" Зарицкая призналась, что у нее есть пирсинг в интимном месте

Участница "Танцев" Зарицкая призналась, что у нее есть пирсинг в интимном месте

Звезда говорит, что ей не было больно делать пирсинг.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами" поделилась пикантными подробностями.

Артистка призналась, что у нее есть пирсинг в интиму месте. Александра говорит, что ей не было больно это делать.

"Я очень попрошу на этой секунде выключить телевизор моей семьи. У меня есть пирсинг в груди. Мне не было больно. Мне было даже немного приятно", — поделилась звезда.

Исполнительница говорит, что пирсинг и татуировки придают ей уверенности. Именно так она больше нравится самой себе.

Кстати, в четвертом прямом эфире Александра в откровенном наряде станцевала сексуальную румбу. Она даже во время выступления поцеловалась со своим партнером.

"Это феерично. Сексуальная румба и вызов для всех пар", — прокомментировала выступление Екатерина Кухар.

Судьи оценили ее танец в 30 баллов.

Напомним, ранее Джамала в мини-платье перевоплотилась в сексуальную блондинку и откровенно станцевала. Артистка продемонстрировала ча-ча-ча.

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