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"Танцы со звездами": Фаготу стало плохо в прямом эфире

"Танцы со звездами": Фаготу стало плохо в прямом эфире

Фагот / пресслужба каналу "1+1"

Артисту вызвали медиков.

Во время четвертого прямого эфира шоу "Танцы со звездами" участнику группы ТНМК Олег Фагот Михайлюте стало плохо.

Перед выходом на паркет ведущий Юрий Горбунов сообщил, что звезде плохо и эфир прервали на рекламу. После этого в голд-рум пришел медик, который сообщил, что у знаменитости поднялось давление. Врачи рекомендовали не танцевать ему, впрочем, Фагот не прислушался к этому совету. Вместе с партнершей Екатериной Тришиной исполнитель продемонстрировал пасодобль.

Фагот и Екатерина Тришина / © instagram.com/tanci1plus1
Фагот и Екатерина Тришина / instagram.com/tanci1plus1

После выступления зрители громко аплодировали и скандировали: "Браво". Со своей стороны, судьи также похвалили Фагота за то, что он все же вышел танцевать. Пару оценили в 29 баллов из 40.

Напомним, Евгения Власова хотела уйти из "Танцев со звездами" из-за ссоры с Максом Леоновым. Звезде предложили заменить партнера.

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