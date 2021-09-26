Участник "Танцев со звездами" Суровцев сообщил, что делал пластическую операцию

Артист менял свою внешность.

Продолжается четвертый прямой эфир шоу "Танцы со звездами", в котором стриптизер Алексей Суровцев откровенно рассказал, что делал себе пластическую операцию.

Знаменитость ранее был лопоухим. И, похоже, ему это совсем не нравилось. Поэтому он решил изменить свою внешность. Он немного откорректировал свои уши, уменьшив их.

Алексей Суровцев до пластической операции / скриншот с видео

"Я даже, когда делал фото для паспорта, то распустил свои длинные волосы", — с улыбкой вспомнил Суровцев.

Алексей Суровцев до того, как сделал пластическую операцию / скриншот с видео

Кстати, Алексей на паркете станцевал ча-ча-ча. И с каждым прямым эфиром звезда показывает все лучшие результаты.

"Я не знаю, как мне еще выразиться. Я так рад. Вы очень непонятно начали. Однако, теперь я рад, что у вас начало получаться", — прокомментировал выступление стриптизера Макс Чмерковский.

Напомним, ранее MELOVIN признался, когда у него был первый секс. Артист не спешил начинать жить половой жизнью.

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