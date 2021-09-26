Учасник "Танців з зірками" Суровцев повідомив, що робив пластичну операцію

Артист змінював свою зовнішність.

Триває четвертий прямий ефір шоу "Танці з зірками", в якому стриптизер Олексій Суровцев відверто розповів, що робив собі пластичну операцію.

Так, знаменитість раніше був капловухим. І, схоже, йому це зовсім не подобалось. Тому він вирішив змінити свою зовнішність. Тому він трішки відкорегував свої вуха, зменшивши їх.

Олексій Суровцев до пластичної операції / скріншот з відео

"Я навіть, коли робив фото для паспорта, то розпустив своє довге волосся", - з усмішкою пригадав Суровцев.

Олексій Суровцев до того, як зробив пластично операцію / скріншот з відео

До речі, Олексій на паркеті станцював ча-ча-ча. І з кожним прямим ефіром зірка показує все кращі результати.

"Я не знаю, як мені ще виразитися. Я так тішуся. Ви дуже не зрозуміло почали. Проте, тепер я тішуся, що у вас почало виходити", - прокоментував виступ стриптизера Макс Чмерковський.

Нагадаємо, раніше MELOVIN зізнався, коли у нього був перший секс. Артист не поспішав починати жити статевим життям.

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