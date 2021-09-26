"Танцы со звездами": MELOVIN признался, когда у него был первый секс

"Танцы со звездами": MELOVIN признался, когда у него был первый секс

Артист не спешил начинать жить половой жизнью.

В четвертом эфире "Танцев со звездами" эпатажный певец MELOVIN решил поделиться пикантными подробностями своей личной жизни.

Артист рассказал, когда у него впервые произошла интимная близость. Константин признается, что для него это был очень важный шаг, поэтому он не спешил с этим. Он говорит, что не хотел вступать в половую близость непонятно с кем.

"Вечер латыни — это вечер без табу. Поэтому я решил рассказать то, чего еще не рассказывал. Первый секс у меня был в 2020 году. Тогда мне было 23 года. Я просто не хотел, чтобы это было бы непонятно с кем. Я хотел чувствовать любовь, не комплексовать ", — поделился в прямом эфире.

Кстати, сегодня артист станцевал на паркете страстное танго.

Однако, судьи не оценили его выступление. Они говорят, что ему нужно еще много тренироваться. Влад Яма даже признался, что ему захотелось выкурить сигарету, чтобы перевести дух.

"Мне нравится, что ваш танец никого не оставляет равнодушным. Я вообще не курю, но после вашего танца мне хочется подышать. Надо учиться, быть более стабильным и твердым", — прокомментировал выступление артиста Влад.

Напомним, что четвертый эфир "Танцев со звездами" посвящен горячим латинским танцам. Феерично открыли выпуск судья проекта Макс Чмерковский и победительница прошлого сезона, певица Санта Димопулос.

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