Выборы в Германии: в партии Меркель — худший результат с 1949 года

Выборы в Германии: в партии Меркель — худший результат с 1949 года

Меркель будет оставаться временным лидером, пока партии не создадут новую коалицию между собой и не будет сформировано новое правительство.

В воскресенье, 26 сентября, в Германия состоялись парламентские выборы — граждане избирали новый состав Бундестага. Согласно первым результатам экзит-полов блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС набирает 24% и с небольшим отставанием проигрывает социал-демократам (26%).

Эти результаты являются худшими для Блока в Германии с 1949 года, информирует Associated Press.

Отмечается, что в послевоенной Германии никогда ранее победная партия не набирала меньше 31% голосов. Это также является худшим результатом правоцентристского блока.

Потенциальный преемник Меркель от партии ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что Блок не доволен результатом, поскольку четыре года назад ХДС/ХСС набрал 32,9% голосов.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сформировать правительство под руководством Союза, потому что Германия сейчас нуждается коалиции для будущего, которая модернизирует нашу страну", — сказал он.

АР предполагает, что наиболее вероятный путь к власти Лашета — это коалиция с "Зелеными" ("Союз-90/Зеленые") и "Свободными демократами" (FDP).

Однако лидер социал-демократов Олаф Шольц также мог бы создать коалицию с двумя политсилами, если прогнозируемые результаты сохранятся. Отмечается, что "Зеленые" традиционно склоняются к партии Шольца, а "Свободные демократы" — к партии Лашета.

Меркель будет оставаться временным лидером, пока партии не создадут новую коалицию между собой и не будет сформировано новое правительство.

Ранее сообщалось, кто имеет шансы стать канцлером после Меркель.

Новости недели: исторические выборы - кто придет на смену Ангеле Меркель

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку