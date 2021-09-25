Выборы в Германии: кто имеет шансы стать канцлером после Меркель

Голосование за депутатов Бундестага состоится 26 сентября, а уже большинство выберет нового канцлера.

Германия на пороге исторических выборов. 16 лет страной управляла Ангела Меркель, выросло целое поколение, которое не представляет себе Германии с другим канцлером.

Какие партии пройдут в следующий, 20-й, Бундестаг? У кого больше шансов стать канцлером? И как это отразится на отношениях Германии с Украиной? Об этом 25 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Берлине очень спокойно, в центре сегодня гораздо больше озабочены первым после начала пандемии марафоном, чем выборами. Но это очень и очень обманчива тишина. Потому что завтра для Германии без преувеличения исторический день.

До сих пор 40% немцев, по последним опросам, то есть почти половина страны, понятия не имеют, за кого голосовать. Последние почти 16 лет у власти — неизменная Ангела Меркель. В условиях демократических и прозрачных выборов — здесь постоянно, раз за разом, отдавали руль ей. И до сих пор у Меркель как у политика в стране самые высокие рейтинги. Но ими невозможно поделиться с преемником, хотя она, конечно, пытается.

"Чтобы Германия оставалась стабильной, канцлером должен стать Армин Лашет", — сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Но Армину Лашету, хоть он и руководит Северный Рейн-Вестфалия, крупнейшим немецким регионом, где проживает более 17 млн граждан, крайне не хватает харизмы. Ему не верят просто потому, что за него просит "мама", так здесь называют Меркель.

Новости мира: в Германии пройдут выборы в Бундестаг

Гораздо больше шансов у главного соперника партии Меркель — они же партнеры по коалиции, социал-демократы. Олаф Шольц, который их возглавляет, — министр финансов, это важная и заметная в политике должность, его лучше знают. О чем надо помнить, говоря об этой партии украинцам, — социал-демократы очень скептически настроены относительно антироссийских санкций, зато очень поддерживают "Северный поток-2".

"Я думаю, сейчас люди ищут, кому смогут доверять так же, как Меркель. Им надо, чтобы жизнь была построена по принципу "они все сделают, мне не надо об этом думать". Была такая реклама банка: " Живи своей жизнью, мы позаботимся об остальном". Вот, чего они хотят. И такие люди, скорее всего, будут голосовать за Олафа Шольца", — убежден историк, автор биографии Ангелы Меркель Ральф Больман.

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Анналена Бербок, кандидат от "зеленых", еще год назад выглядела серьезной конкуренткой, но с тех пор из-за ряда скандалов, связанных в том числе с плагиатом, потеряла доверие. Шансы "зеленых" постаралась поднять юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, она накануне появилась здесь на многолюдном митинге и призвала молодежь идти на участки, поддерживать борьбу с глобальным потеплением.

Для Украины это довольно тревожный период, по большому счету, кто бы ни пришел на место Меркель, он будет знать нас гораздо хуже и главное — не будет внешнеполитического опыта. Вероятнее всего, если голоса распределятся между основными кандидатами ровно, Германию со следующей недели ждут напряженные переговоры о новой коалиции. Поэтому немецкого внимания Украине в ближайшее время ждать не приходится.

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