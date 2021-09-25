Вибори в Німеччині: хто має шанси стати канцлером після Меркель

Голосування за депутатів Бундестагу відбудеться 26 вересня, а вже більшість обере нового канцлера.

Німеччина на порозі історичних виборів. 16 років країною керувала Ангела Меркель, виросло ціле покоління, яке не уявляє собі Німеччини з іншим канцлером.

Які партії пройдуть у наступний, 20-й, Бундестаг? У кого найбільше шансів стати канцлером? І як це відіб'ється на відносинах Німеччини з Україною? Про це 25 вересня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Берліні надзвичайно спокійно, в середмісті сьогодні набагато більше переймалися першим після початку пандемії марафоном, ніж виборами. Але це дуже і дуже оманлива тиша. Бо завтра для Німеччини без перебільшення історичний день.

Досі 40% німців, за останніми опитуваннями, тобто майже половина країни, гадки не мають, за кого голосувати. Останні майже 16 років при владі - незмінна Ангела Меркель. За умов демократичних і прозорих виборів - тут постійно, раз за разом, віддавали кермо їй. І досі у Меркель як у політика в країні найвищі рейтинги. Але ними неможливо поділитися з наступником, хоча вона, звісно, намагається.

"Аби Німеччина залишалася стабільною, канцлером має стати Армін Лашет", - сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Але Арміну Лашету, хоч він і керує Північною Рейн-Вестфалією, найбільшим німецьким регіоном, де мешкає понад 17 мільйонів громадян, украй бракує харизми. Йому не вірять просто тому, що за нього просить "матуся", так тут називають Меркель.

Новини світу: у Німеччині відбудуться вибори в Бундестаг

Набагато кращі шанси у головного суперника партії Меркель - вони ж партнери по коаліції, соціал-демократи. Олаф Шольц, що їх очолює, - міністр фінансів, це важлива і помітна в політиці посада, його краще знають. Про що треба пам’ятати, говорячи про цю партію українцям, – соціал-демократи дуже скептично налаштовані стосовно антиросійських санкцій, зате дуже підтримують "Північний потік-2".

"Я думаю, зараз люди шукають, кому зможуть довіряти так само, як Меркель. Їм треба, щоб життя було побудоване за принципом "вони все зроблять, мені не треба про це думати". Була така реклама банку: "Живи своє життя, ми подбаємо про інше". Ось, чого вони хочуть. І такі люди, найімовірніше, голосуватимуть за Олафа Шольца", - переконаний історик, автор біографії Ангели Меркель Ральф Больман.

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Анналена Бербок, кандидатка від "зелених", ще рік тому мала вигляд серйозної конкурентки, але відтоді через низку скандалів, пов’язаних зокрема з плагіатом, втратила довіру. Шанси "зелених" постаралася підняти юна шведська екоактивістка Грета Тунберг, вона напередодні з’явилася тут на велелюдному мітингу і закликала молодь іти на дільниці, підтримувати боротьбу з глобальним потеплінням.

Для України це доволі тривожний період, бо насправді, хто б не прийшов на місце Меркель, він знатиме нас набагато гірше і головне - не матиме зовнішньополітичного досвіду. Ймовірніше за все, якщо голоси розподіляться між основними кандидатами рівно, на Німеччину від наступного тижня чекають напружені переговори про нову коаліцію. Тож німецької уваги Україні найближчим часом годі чекати.

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