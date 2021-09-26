Выборы в Германии: стали известны результаты экзит-полов

Партия Меркель проигрывает выборы.

В воскресенье, 26 сентября, в Германии прошли парламентские выборы — граждане избирали новый состав Бундестага.

Экзит-пол ZDF обнародовал предварительные результаты голосования.

Согласно опросу, блок Меркель ХДС/ХСС набирает 24% и с небольшим отставанием проигрывает социал-демократам (26%). На третьем месте партия "Союз 90/Зеленые" с 14,1%. "Свободная демократическая партия" (FDP) — 11,7%. Право-популистская "Альтернатива для Германии" (AfD) набрала 10,6%.

ZDF

Опросы ARD прогнозирует, что оба лидера — блок Меркель и социал-демократы получают по 25% голосов, сообщает DW.

На третьем месте — "Союз-90/Зеленые" с 15% голосов. "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия (FDP) набрали по 11 процентов голосов. В парламент также проходит Левая партия. За нее проголосовали 5 процентов избирателей.

Явка на выборах в Германии может составить 76%. Это лишь несколько ниже показателя 2017года — 76,2 процента.

Отметим, что Ангела Меркель, которая 16 лет была канцлером Германии, не предъявляла свою кандидатуру на выборах.

Ранее сообщалось, кто имеет шансы стать канцлером после Меркель.

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