Вибори в Німеччині: стали відомі результати екзитполів

Партія Меркель програє вибори.

У неділю, 26 вересня, у Німеччині відбулися парламентські вибори — громадяни обирали новий склад Бундестагу.

Екзитпол ZDF оприлюднив попередні результати голосування.

Згідно опитування, блок Меркель ХДС/ХСС набирає 24% і з невеликим відставанням програє соціал-демократам (26%). На третьому місці партія "Союз 90/Зелені" з 14,1%. "Вільна демократична партія" (FDP) — 11,7%. Право-популістська "Альтернатива для Німеччини" (AfD) набрала 10,6%.

ZDF

Опитування ARD прогнозує, що обидва лідери — блок Меркель і соціал-демократи отримують по 25% голосів, інформує DW.

На третьому місці — "Союз-90/Зелені" з 15% голосів. "Альтернатива для Німеччини" і Вільна демократична партія (FDP) набрали по 11 відсотків голосів. В парламент також проходить Ліва партія. За неї проголосували 5 відсотків виборців.

Явка на виборах у Німеччині може скласти 76%. Це лише дещо нижче за показник 2017 року — 76,2 відсотка.

Зазначимо, що Ангела Меркель, яка 16 років була канцлеркою Німеччини, не висувала свою кандидатуру на виборах.

Раніше повідомлялося, хто має шанси стати канцлером після Меркель.

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