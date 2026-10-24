Німеччина видала Україні прикордонника, який вбив військового під час втечі

Прикордоннику заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Німеччина екстрадувала до України прикордонника, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця під час спроби незаконно перетнути кордон із Молдовою. Після інциденту чоловік виїхав за межі України.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Встановлено, що 14 липня 2024 року на Одещині прикордонники зупинили таксі, в якому четверо військовослужбовців, які залишили навчальну частину, прямували до кордону з Молдовою. Вони планували незаконно перетнути його пішки.

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«Автомобіль зупинили приблизно за 15 км від кордону. Двоє пасажирів спробували втекти. Одного з них затримали, а за другим продовжили переслідування. Затриманий залишився під наглядом прикордонника, якому колега передав свій табельний пістолет», — йдеться у повідомленні відомства.

За версією слідства, військовослужбовець вистрілив у затриманого, хоча той не становив загрози життю чи здоров’ю інших людей. Від поранень чоловік загинув на місці. Через кілька днів прикордонник незаконно перетнув український кордон і виїхав до Німеччини.

Військовослужбовцю заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

Після оголошення в міжнародний розшук 19 жовтня 2026 року його передали українській стороні на кордоні з Польщею.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні під час переслідування прикордонниками загинув 23-річний харків’янин, який намагався незаконно перетнути державний рубіж. Другого чоловіка затримали.

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