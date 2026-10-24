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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Німеччина видала Україні прикордонника, який вбив військового під час втечі

Чоловіка підозрюють у вбивстві військовослужбовця, що намагався незаконно перетнути кордон із Молдовою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Прикордоннику заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві

Прикордоннику заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Німеччина екстрадувала до України прикордонника, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця під час спроби незаконно перетнути кордон із Молдовою. Після інциденту чоловік виїхав за межі України.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Встановлено, що 14 липня 2024 року на Одещині прикордонники зупинили таксі, в якому четверо військовослужбовців, які залишили навчальну частину, прямували до кордону з Молдовою. Вони планували незаконно перетнути його пішки.

«Автомобіль зупинили приблизно за 15 км від кордону. Двоє пасажирів спробували втекти. Одного з них затримали, а за другим продовжили переслідування. Затриманий залишився під наглядом прикордонника, якому колега передав свій табельний пістолет», — йдеться у повідомленні відомства.

За версією слідства, військовослужбовець вистрілив у затриманого, хоча той не становив загрози життю чи здоров’ю інших людей. Від поранень чоловік загинув на місці. Через кілька днів прикордонник незаконно перетнув український кордон і виїхав до Німеччини.

Військовослужбовцю заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

Після оголошення в міжнародний розшук 19 жовтня 2026 року його передали українській стороні на кордоні з Польщею.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні під час переслідування прикордонниками загинув 23-річний харків’янин, який намагався незаконно перетнути державний рубіж. Другого чоловіка затримали.

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