Росія щодня б’є КАБами по Дніпру: Жданов дав прогноз, чого чекати далі

Олег Жданов / © ТСН

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Росія продовжує вдосконалювати керовані авіаційні бомби (КАБи), збільшуючи дальність їхнього польоту. Завдяки модернізації ці боєприпаси можуть долати понад 100 кілометрів.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, як змінюються російські КАБи та які способи захисту від них має Україна.

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За словами експерта, Росія вже третій рік поспіль масово виробляє та застосовує керовані авіаційні бомби, поступово вдосконалюючи їхню конструкцію. На російських складах є тисячі таких боєприпасів, які відрізняються за вагою — від 200 кілограмів до трьох тонн.

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«У росіян цих КАБів тисячі одиниць на складах точно є. І, на жаль, вони вже давно, вже третій рік поспіль, налагодили масове виробництво цих КАБів», — розповів він.

Жданов пояснив, що дальність польоту таких боєприпасів збільшується завдяки модернізації. Зокрема, росіяни вдосконалюють крила бомб, а також починають встановлювати на них невеликі реактивні прискорювачі.

«Від 200 кілограмів до трьох тисяч кілограмів. І саме ходовий або саме поширений вид КАБу — це 500-кілограмовий КАБ. Летять вони за допомогою збільшення площі крила, їх модернізують росіяни поступово. І вони вже теж починають встановлювати на них невеличкі реактивні прискорювачі, що збільшує дальність», — пояснив експерт.

За його словами, завдяки таким удосконаленням дальність польоту російських КАБів уже перевищує 100 кілометрів. Це дозволяє російській авіації завдавати ударів із більшої відстані, що ускладнює захист українських міст і територій поблизу фронту.

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Як Україна може захиститися від російських КАБів

Жданов назвав два основні способи протидії російським керованим авіабомбам. Перший — знищувати літаки, які їх запускають, а також завдавати ударів по російських аеродромах. Другий — посилювати протиповітряну оборону на лінії фронту, щоб не допустити наближення російської авіації до рубежів запуску бомб.

Як приклад ударів по російській авіаційній інфраструктурі експерт згадав військовий аеродром «Борисоглебск» у Воронезькій області РФ.

«Тут або треба знищувати російську авіацію, от як ми зробили у Борисоглєбську — завдали. Ну, тоді питання — треба замовляти міцніші засоби ураження і виробляти їх масово для того, щоб розносити аеродроми», — зазначив він.

Іншим варіантом, за словами Жданова, є посилення протиповітряної оборони безпосередньо поблизу лінії фронту.

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«І або ставити більш потужні, більш далекобійні системи ППО на лінії фронту з метою недопущення наближення російської авіації до рубежів пуску цих самих КАБів. Ось два способи, як від них захиститися. Іншого способу немає», — наголосив військовий експерт.

Він також звернув увагу на складність виявлення таких боєприпасів радіолокаційними станціями.

«КАБ настільки мала річ, що її побачити радіолокаційною станцією ну можливо, але дальність і помітність на радіолокаційному фоні дуже ускладнюють і ураження», — пояснив Жданов.

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