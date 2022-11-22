Астрологічний прогноз на 22 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто упускати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи іншій сфері життя, але особливо успішним виявляться бізнес та фінанси. Спілкування сприятливе на всіх рівнях – від ділового до особистого.

Символ дня: сонце.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система, очі.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань – особливо пов'язаних із роботою серцево-судинної системи, тому необхідно контролювати артеріальний тиск і – у разі його критичного підвищення чи зниження – вживати вказаних лікарем заходів. Важливо також зберігати зір: не сидіти довго за комп'ютером і не читати за поганого освітлення.

Сни дня: сни нинішньої ночі не варто сприймати серйозно – вони порожні та неінформативні.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки – вона не тільки приведе волосся до ладу, але й зробить людину привабливою в очах протилежної статі.

Афоризм дня: "Спокій – найкращі ліки"(Давньоримський вчений Авл Корнелій Цельс).

Ангел-охоронець дня: Саргос – може примирити навіть багаторічних ворогів.

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії – приворотів та відворотів, а також охорони домашнього вогнища.

Табу дня: не можна нічого ламати і руйнувати – покарання не забариться.

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