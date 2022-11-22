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Астрологический прогноз на 22 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
52
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 22 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни, но особенно успешным окажутся бизнес и финансы. Общение благоприятно на всех уровнях – от делового до личного. 

Символ дня: солнце. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит. 

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система, глаза. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – особенно связанных с работой сердечно-сосудистой системы, поэтому необходимо контролировать артериальное давление и – в случае его критического повышения или понижения – принимать предписанные врачом меры. Важно также беречь зрение: не сидеть долго за компьютером и не читать при плохом освещении. 

Сны дня: сны нынешней ночи не стоит воспринимать серьезно – они пусты и неинформативны. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки – она не только приведет волосы в порядок, но и сделает человека привлекательным в глазах противоположного пола. 

Афоризм дня: "Покой – наилучшее лекарство" (древнеримский ученый Авл Корнелий Цельс). 

Ангел-хранитель дня: Саргос – может примирить даже многолетних врагов. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов и отворотов, а также охраны домашнего очага. 

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать – наказание не заставит себя долго ждать. 

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Дата публикации
Просмотры
52
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