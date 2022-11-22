Астрологический прогноз на 22 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни, но особенно успешным окажутся бизнес и финансы. Общение благоприятно на всех уровнях – от делового до личного.
Символ дня: солнце.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система, глаза.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – особенно связанных с работой сердечно-сосудистой системы, поэтому необходимо контролировать артериальное давление и – в случае его критического повышения или понижения – принимать предписанные врачом меры. Важно также беречь зрение: не сидеть долго за компьютером и не читать при плохом освещении.
Сны дня: сны нынешней ночи не стоит воспринимать серьезно – они пусты и неинформативны.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки – она не только приведет волосы в порядок, но и сделает человека привлекательным в глазах противоположного пола.
Афоризм дня: "Покой – наилучшее лекарство" (древнеримский ученый Авл Корнелий Цельс).
Ангел-хранитель дня: Саргос – может примирить даже многолетних врагов.
Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов и отворотов, а также охраны домашнего очага.
Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать – наказание не заставит себя долго ждать.
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