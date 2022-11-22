Я не люблю людей: нормально ли это

В Украине идет полномасштабная война.
Наша психика работает под возросшей нагрузкой и старается всячески нас поддержать. Потому спектр нормы сейчас очень расширен.
Об этом пишет uahealth в Instagram.
Я не люблю людей. Это нормально?
За этой фразой может скрываться тысяча причин и событий, которые могут быть нормальными или нет. Давайте будем рефлексировать вместе.
Ты не любишь людей или их поступки?
Если человек своими действиями нарушает твои границы, рядом с ним ты не чувствуешь себя комфортно – можно ли любить такого человека или хотя бы хотеть с ним общаться? Ответ очевиден. Поэтому подумай, каких именно людей ты не любишь и как ты себя чувствуешь рядом с ними.
Я словно и не чувствую нелюбви, но не хочу общаться с людьми.
Если тебе комфортнее дома с книгой, а не на профессиональном нетворкинге – это ок. Тебе может быть комфортно в одиночестве с книгой, фильмом, со своими мыслями, а встречаться буквально с одним-несколькими близкими людьми. Это ок и может свидетельствовать о твоей интровертивности.
Но если тебе не хочется ни к людям, ни к книгам, ни к чему-либо, что раньше доставляло тебе удовольствие, и это длится дольше 2 недель – стоит поговорить об этом со специалистом. Это тревожный сигнал твоего состояния.
Я люблю только своих близких. Не хочу видеть всех других людей.
А нужно ли тебе все другие люди? Если тебе удобно со своими и удобно не взаимодействовать с другими – поздравляем, все норм.
Но если ты не просто не хочешь общаться с другими, а раздражаешься, ссоришься, не можешь экологически взаимодействовать, если это необходимо – проговори свое состояние с психологом.
Я раньше была душой компании, а сейчас дергаюсь от телефонного звонка и не хочу брать трубку.
Главный вопрос – ухудшает ли это качество твоей жизни? Если да, посоветуйся с психологом. Это может быть симптомом выгорания, началом депрессии и многих неприятных состояний.
Но если это не влияет на твою работу, жизнь, ты не вычеркиваешь из своей жизни людей буз какой-либо причины и не нарушаешь их границы, как говорил известный парень Боб, don't worry.
Я не то чтобы их не люблю, но иногда хочется кого-то ударить.
- Если ты ощущаешь агрессию здесь и сейчас.
- Перерыв контакт с объектом агрессии, если это возможно – например, выйди в другую комнату. Конечно, если прямо сейчас не нужно жестко отстаивать границы, например когда реально нападают.
- Попробуй дышать, концентрируясь на дыхании. Просто спроси себя «как я сейчас дышу?». И фокусируйся на этом.
- Попробуй приподнять голову вверх, посмотри на небо, в потолок и считай до 40.
- Классно помогает старая добрая планка. Нужно стоять прямо до дрожи в руках.
В спокойном состоянии, спроси себя, как лично тебе подходит сливать агрессию – побить палкой крапиву, прокричать в подушку и т.д. Поверь, если ты взрослый человек, то у тебя наверняка есть действенные способы справиться с агрессией. Исследуй этот вопрос и используй.
Если желание бить не пропадает – психолог найдет индивидуальный способ прожить агрессию без нарушения законов.
Я хочу, но просто не могу общаться с людьми. Я чувствую себя плохо, ну не могу и всё.
- Горячая линия Национальной ассоциации психологов Украины: 0-800-100-102 (звонки бесплатные), ежедневно с 10:00-20:00 (есть линии для украинцев за границей, можешь поискать на сайте ассоциации)
- Онлайн и очные группы психологической поддержки для подростков, родителей, опекунов и педагогов « ПОРУЧ» от ЮНИСЕФ
- Национальная горячая линия для детей и молодежи «Ла Страда – Украина» 0 800 500 225 (с мобильного или стационарного), 116 111 (с мобильного).
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