Я не люблю людей: нормально ли это

Наша психика работает под возросшей нагрузкой и старается всячески нас поддержать. Потому спектр нормы сейчас очень расширен.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Я не люблю людей. Это нормально?

За этой фразой может скрываться тысяча причин и событий, которые могут быть нормальными или нет. Давайте будем рефлексировать вместе.

Ты не любишь людей или их поступки?

Если человек своими действиями нарушает твои границы, рядом с ним ты не чувствуешь себя комфортно – можно ли любить такого человека или хотя бы хотеть с ним общаться? Ответ очевиден. Поэтому подумай, каких именно людей ты не любишь и как ты себя чувствуешь рядом с ними.

Я словно и не чувствую нелюбви, но не хочу общаться с людьми.

Если тебе комфортнее дома с книгой, а не на профессиональном нетворкинге – это ок. Тебе может быть комфортно в одиночестве с книгой, фильмом, со своими мыслями, а встречаться буквально с одним-несколькими близкими людьми. Это ок и может свидетельствовать о твоей интровертивности.

Но если тебе не хочется ни к людям, ни к книгам, ни к чему-либо, что раньше доставляло тебе удовольствие, и это длится дольше 2 недель – стоит поговорить об этом со специалистом. Это тревожный сигнал твоего состояния.

Я люблю только своих близких. Не хочу видеть всех других людей.

А нужно ли тебе все другие люди? Если тебе удобно со своими и удобно не взаимодействовать с другими – поздравляем, все норм.

Но если ты не просто не хочешь общаться с другими, а раздражаешься, ссоришься, не можешь экологически взаимодействовать, если это необходимо – проговори свое состояние с психологом.

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Я раньше была душой компании, а сейчас дергаюсь от телефонного звонка и не хочу брать трубку.

Главный вопрос – ухудшает ли это качество твоей жизни? Если да, посоветуйся с психологом. Это может быть симптомом выгорания, началом депрессии и многих неприятных состояний.

Но если это не влияет на твою работу, жизнь, ты не вычеркиваешь из своей жизни людей буз какой-либо причины и не нарушаешь их границы, как говорил известный парень Боб, don't worry.

Я не то чтобы их не люблю, но иногда хочется кого-то ударить.

Если ты ощущаешь агрессию здесь и сейчас.

Перерыв контакт с объектом агрессии, если это возможно – например, выйди в другую комнату. Конечно, если прямо сейчас не нужно жестко отстаивать границы, например когда реально нападают.

Попробуй дышать, концентрируясь на дыхании. Просто спроси себя «как я сейчас дышу?». И фокусируйся на этом.

Попробуй приподнять голову вверх, посмотри на небо, в потолок и считай до 40.

Классно помогает старая добрая планка. Нужно стоять прямо до дрожи в руках.

В спокойном состоянии, спроси себя, как лично тебе подходит сливать агрессию – побить палкой крапиву, прокричать в подушку и т.д. Поверь, если ты взрослый человек, то у тебя наверняка есть действенные способы справиться с агрессией. Исследуй этот вопрос и используй.

Если желание бить не пропадает – психолог найдет индивидуальный способ прожить агрессию без нарушения законов.

Я хочу, но просто не могу общаться с людьми. Я чувствую себя плохо, ну не могу и всё.

Горячая линия Национальной ассоциации психологов Украины: 0-800-100-102 (звонки бесплатные), ежедневно с 10:00-20:00 (есть линии для украинцев за границей, можешь поискать на сайте ассоциации)

Онлайн и очные группы психологической поддержки для подростков, родителей, опекунов и педагогов « ПОРУЧ» от ЮНИСЕФ

Национальная горячая линия для детей и молодежи «Ла Страда – Украина» 0 800 500 225 (с мобильного или стационарного), 116 111 (с мобильного).

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