Американский сенатор объяснил, почему Путин уже проиграл войну в Украине

По мнению сенатора, война еще будет продолжаться некоторое время

Российский диктатор Владимир Путин уже проиграл войну против Украины и никогда не сможет достичь своих целей, потому что украинцы будут до смерти отстаивать свою землю.

Об этом в своем интервью заявил глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш, пишет ЕП.

Он заявил, что украинцы уже поразили весь мир своей решительностью отстаивать собственную независимость. Сенатор уверен, что Путин уже проиграл войну и ищет возможность выйти из всего этого.

Риш высказал мнение, что война еще будет продолжаться некоторое время.

Сенатор добавил, что в настоящее время страны Запада должны помочь украинцам защитить небо над страной, поскольку в поединках на земле россияне уже проиграли.

Напомним, ранее посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что в США обсуждают инициативу создания трибунала для наказания РФ.

Также мы информировали, что Нидерланды поддержали создание спецтрибунала для Путина.

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