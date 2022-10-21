Нидерланды поддержали создание спецтрибунала для Путина

Новый международный трибунал для военного преступника из Кремля может быть размещен в Гааге.

В четверг 20 октября парламент Нидерландов принял резолюцию о поддержке создания Специального международного трибунала для суда над президентом РФ Владимиром Путиным за его военные преступления в Украине.

Об этом сообщил в Twitter депутат Серд Вимер Сердсма, который был одним из инициаторов этой резолюции.

"Большинство в парламенте Нидерландов выступает за создание Специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", — написал депутат.

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Он отметил, что новый международный трибунал может быть размещен в Гааге, где расположена штаб-квартира Международного уголовного суда и где уже работали спецтрибуналы по военным преступникам. В частности, здесь проходил трибунал относительно экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича, который в 2016 году был приговорен к 40 годам заключения.

Как сообщает издание Nieuws, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал, что предложение парламента обязательно будет рассмотрено министерством иностранных дел. Однако он предполагает, что это будет "долгий и трудный процесс", поскольку международная поддержка этой идеи, по его мнению, пока "недостаточна".

Рютте также заявил, что работа такого трибунала не должна создавать препятствий расследованию Международного уголовного суда (МКС).

Напомним, ранее Украина презентовала проект по созданию Специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии. Презентация проекта состоялась в Офисе президента с участием послов 30 стран-партнеров Украины.

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