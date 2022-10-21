Кулеба прокомментировал отставку Трасс с должности премьера Великобритании

Глава МИД уверен, что уровень поддержки Украины со стороны Великобритании не изменится в связи с отставкой Трасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отставку Элизабет Трасс с должности премьер-министра Великобритании.

Об этом Кулеба сообщил в эфире телемарафона.

Глава МИД уверен, что уровень поддержки Великобритании не изменится в связи с отставкой Трасс.

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"Перебоев с поддержкой не будет. Безусловно, это очень драматическая история... Она очень сильный и амбициозный лидер, но мы живем в таком мире, в котором начали происходить такие вещи, которые еще год назад просто не были возможны", — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что точно не знает причины отставки Трасс.

"Для меня самого это стало удивлением, поскольку я знаю ее характер. Мы работали вместе. Я думаю, что сложились какие-то внутрипартийные балансы (в рядах правящей Консервативной партии – ред.), побудившие ее принять это решение", — предположил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в четверг, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что уходит в отставку. В должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня, что является кратчайшим сроком в истории страны. По информации британских СМИ, причинами ее отставки стала радикальная налоговая реформа, повлекшая хаос в экономике, обвалившая фунт стерлингов и не нашедшая поддержки среди бизнеса страны. Именно из-за провала этой реформы накануне был уволен министр финансов Кваси Квартенга.

Мэри Элизабет "Лиз" Трасс была избрана премьер-министром Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона. С 2021 года до своего назначения новой премьер-министром Лиз Трасс была министром иностранных дел.

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