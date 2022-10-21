Кулеба прокоментував відставку Трасс з посади прем`єра Великої Британії

Глава МЗС переконаний, що рівень підтримки України з боку Великої Британії не зміниться у зв`язку з відставкою Трасс.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував відставку Елізабет Трасс з посади прем`єр-міністра Великої Британії.

Про це Кулеба повідомив в ефірі телемарафону.

Глава МЗС переконаний, що рівень підтримки Великої Британії не зміниться у зв`язку з відставкою Трасс.

"Перебоїв з підтримкою не буде. Безумовно, це дуже драматична історія... Вона дуже сильний і амбітний лідер, але ми живемо у такому світі, у якому почали відбуватися такі речі, які ще рік тому просто не були можливими", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що точно не знає причин відставки Трасс.

"Для мене самого це стало подивом, оскільки я знаю її характер. Ми працювали разом. Я думаю, що склалися якісь внутрішньопартійні баланси (в лавах правлячої Консервативної партії – ред.), які спонукали її ухвалити це рішення", - припустив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у четвер, 20 жовтня, прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час виступу на Даунінг-стріт заявила, що йде у відставку. На посаді очільниці уряду Британії вона пробула лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. За інформацією британських ЗМІ, причинами її відставки стала радикальна податкова реформа, яка спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів та не знайшла підтримки серед бізнесу країни. Саме через провал цієї реформи напередодні було звільнено міністра фінансів Квасі Квартенґа.

Мері Елізабет "Ліз" Трасс була обрана прем'єр-міністеркою Великої Британії 6 вересня 2022 року. Вона замінила на посаді Бориса Джонсона. Від 2021 року до свого призначення новою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс була міністеркою закордонних справ.

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