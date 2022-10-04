Міністр оборони Британії: РФ – значно більша загроза, ніж думала Європа

Росія є набагато більшою загрозою, ніж вважала Європа раніше.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє "Укрінформ".

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"Траєкторія, якої ми всі повинні дотримуватися, – це визнати як усередині країни, так і на європейському рівні, що Росія є набагато більшою загрозою, ніж ми всі думали", – заявив Воллес.

Міністр наголосив, що РФ не лише розв'язала війну в Європі, а й порушує права людини та створює інші загрози. Зокрема, він звернув увагу на "поки загадкові вибухи на газопроводах", використання енергії в якості зброї, агресивне застосування Росією "вагнерівців" у Західній Африці.

Такі дії, за словами Воллеса, призводять до дестабілізаціх в регіоні та створюють супутні загрози для європейського континенту.

Крім того, міністр оборони Британії розповів, що після повномасштабного вторгнення РФ до України багато країн НАТО зрозуміли рівень загрози і зараз реформують свій військовий сектор та збільшують витрати на оборону. Зокрема, це стосується і Великої Британія, яка планує збільшити оборонні витрати до 2030 року до рівня 3% від ВВП.

Раніше очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон підтримуватиме Київ, поки український трактор не потягне останній російський танк.

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