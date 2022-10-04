В Одесі та Дніпрі звучать вибухи

Повідомляється про ймовірне збиття на Одещині дрона іранського виробництва.
В Одесі та Дніпрі ввечері 4 жовтня чутно звуки вибухів. До цього в Одеській області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють у соцмережах.
Зокрема, телеграм-канал "Збройні сили України" пише, що на Одещині працює протиповітряна оборона. Згодом там додали, начебто в регіоні були збиті "мопеди" – російські дрони іранського виробництва.
Про роботу ППО повідомляється і в Дніпрі.
Нагадаємо, вдень 4 жовтня українські сили ППО збили над Одесою один іранський дрон-"мопед".
Зауважимо, раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому іранські дрони-камікадзе називають "мопедами".
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