В Одесі та Дніпрі звучать вибухи

Повідомляється про ймовірне збиття на Одещині дрона іранського виробництва.

В Одесі та Дніпрі ввечері 4 жовтня чутно звуки вибухів. До цього в Одеській області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють у соцмережах.

Зокрема, телеграм-канал "Збройні сили України" пише, що на Одещині працює протиповітряна оборона. Згодом там додали, начебто в регіоні були збиті "мопеди" – російські дрони іранського виробництва.

Про роботу ППО повідомляється і в Дніпрі.

Нагадаємо, вдень 4 жовтня українські сили ППО збили над Одесою один іранський дрон-"мопед".

Зауважимо, раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому іранські дрони-камікадзе називають "мопедами".

Збили "летючу балалайку" - в Одесі в море шубовснув іранський дрон-камікадзе

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