В Одессе и Днепре звучат взрывы

Сообщается о вероятном сбитии на Одесщине дрона иранского производства.

В Одессе и Днепре вечером 4 октября слышны звуки взрывов. До этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в соцсетях.

В частности, телеграмм-канал "Вооруженные силы Украины" пишет, что в Одесской области работает противовоздушная оборона. Позже там добавили, что в регионе были сбиты "мопеды" – российские дроны иранского производства.

О работе ПВО сообщается и в Днепре.

Напомним, днем 4 октября украинские силы ПВО сбили над Одессой один иранский дрон-"мопед".

Заметим, что ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему иранские дроны-камикадзе называют "мопедами".

Сбили "летучую балалайку" - Одессе в море бултыхнулся иранский дрон-камикадзе

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