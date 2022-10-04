В Одессе и Днепре звучат взрывы

Сообщается о вероятном сбитии на Одесщине дрона иранского производства.
В Одессе и Днепре вечером 4 октября слышны звуки взрывов. До этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают в соцсетях.
В частности, телеграмм-канал "Вооруженные силы Украины" пишет, что в Одесской области работает противовоздушная оборона. Позже там добавили, что в регионе были сбиты "мопеды" – российские дроны иранского производства.
О работе ПВО сообщается и в Днепре.
Напомним, днем 4 октября украинские силы ПВО сбили над Одессой один иранский дрон-"мопед".
Заметим, что ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему иранские дроны-камикадзе называют "мопедами".
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