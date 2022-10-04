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В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

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В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Фото: Associated Press

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что подготовка к отправке девятой партии военной помощи Украине близится к завершению.

Финляндия готовит очередную девятую партию военной помощи в Украине.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет Yle.

По словам министра, решение об отправке будет принято в ближайшее время.

"Новый пакет помощи вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", – сказал Кайкконен.

Общая стоимость предыдущих пакетов финской помощи оценивается почти в 93 миллиона евро.

Напомним, что Президент США Джо Байден в разговоре с главой украинского государства Владимиром Зеленским анонсировал новую военную помощь Украине.

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