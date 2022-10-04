У Фінляндії анонсували новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що підготовка до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення.

Фінляндія готує чергову дев'яту партію військової допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, пише Yle.

За словами міністра, рішення про відправлення буде ухвалено найближчим часом.

"Новий пакет допомоги навряд чи буде останнім. Ми повинні бути готові підтримувати Україну ще довгий час", - сказав Кайкконен.

Загальна вартість попередніх пакетів фінської допомоги оцінюється майже в 93 мільйони євро.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден у розмові з главою української держави Володимиром Зеленським анонсував нову військову допомогу Україні.